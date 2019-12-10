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بمشاركة السعودية تحت شعار السينما وحوار الحضارات بالمغرب

بمشاركة السعودية تحت شعار السينما وحوار الحضارات بالمغرب
http://almnatiq.net/?p=808306
تبوك _ فايز السميري
تشارك السعودية حالياً في مدينة أغادير بدولة المغرب إستعدادات إنطلاق المعرض الدولي للفن المعاصر ( أكادير ارت فير ) بدورته الثالثة
خلال الفترة الممتدة مابين 16 الى 18 ديسمبر  والذي سيرافق مهرجان السينما الفني .
وعن مشاركة السعودية أعرب المنسق العام للمعرض د . أحمد الحربي ( عضو اللجنة العليا بالمعرض ) عن سعادته الغامرة للمشاركة في هذا المعرض والذي يشكل مجالاً خصباً لإظهار الفن المعاصر والإعتزاز به وذلك مع ظهور عالمية الفنان السعودي والذي أصبح ينافس بأعمالة عالمياً عبر الساحة الفنية وذلك نتيجة إختلاطة واكتسابه خبرات في المشاركة بالمعارض الدولية وأفاد أيضاً بأنة سيكون هنالك سمبوزيوم للفنانين المشاركين بالمعرض وسيمثل الدكتور فؤاد مغربل من السعودية ورشة الرسم المباشر مع الفنانين السعوديين ومن جانب اخر أفاد الفنان محمد العسيري بأن مشاركتة بالمعرض بلوحة تجريدية تسمى ضوء القمر وهي رقص على الطبل كما شاركت التشكيلية نورة الهذلي بلوحة تجريدية تتحدث عن إحساس أعماق الأرض حين يلامس  أطراف السماء كما ستشارك الفنانة نعيمة الحرز  بلوحة ( ألفة)  التي هي عبارة عن رسم واقعي  زين ببعض الحروفيات العربية  واضافة التشكيلية السعودية مشاعل البوشي بإن مشاركتها بلوحه عن فن الإيبرو التي تتحدث عن قوة وإصرار المرأة
وسيقدم المعرض عدة محاور بالملتقى منها ( الرسم – التصوير الفوتوغرافي  – النحت – الخط العربي – الفيلم القصير ) ويضم في جنباته العديد من البرامج التفاعلية التي ستضفي على المعرض مزيداً من التميز في إطلالته الثالثه
 ويحرص المشاركون السعوديين إلى مد جسور التواصل المستقبلي مع العديد من اولئك المبدعين على مستوى العالم
ويستعد د . أحمد قريباً لإستقطاب بعضاً من عناصر الإبداع العالمي في هذا المجال وإقامة معرض في السعودية والتي تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 بأن تكون السعودية وجهة العالم وموطن للحضارات والمتميزين.

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