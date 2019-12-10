وزير العدل بعد إقرار الميزانية: اقتصاد متين للمضي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة

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http://almnatiq.net/?p=808313
المناطق _ الرياض

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020.
وأكد معالي وزير العدل أن أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030، والتي حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات.
وقال: إن المستهدفات التنموية للميزانية ستعود – بإذن الله -، بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، والاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والمضي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي انتهجتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ولفت النظر إلى أن وزارة العدل مستمرة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مؤكداً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.
ودعا الدكتور الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

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