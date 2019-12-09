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الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة “تقييم” لاعتماد موظفيها كمقيمين معتمدين عالمياً

الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة “تقييم” لاعتماد موظفيها كمقيمين معتمدين عالمياً

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الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة “تقييم” لاعتماد موظفيها كمقيمين معتمدين عالمياً

الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة “تقييم” لاعتماد موظفيها كمقيمين معتمدين عالمياً
http://almnatiq.net/?p=808319
المناطق _ الجبيل الصناعية

قام وفد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”صباح أمس الاثنين بزيارة لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل يتقدمهم نائب أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل.

حيث كان في مقدمة مستقبليهم مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية للجبيل الدكتور أحمد بن زيد الحسين وكبار مسؤولي القطاع .

وتأتي هذه الزيارة لاستعراض أوجه التعاون في مجال التقييم واعتماد المقيمين، كما اطلع الوفد على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل وما تتميز به من بنية تحتية تتفرد بها والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الهيئة الملكية بالجبيل.

من جانبه أكد مدير الاتصال المؤسسي الأستاذ سعد البيز ان هذه الزيارة تأتي لبحث أوجه التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك  بين الهيئة الملكية بالجبيل والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حيث إننا لمسنا التوافق في عدة أمور مثل التدريب وتأهيل الموظفين بالهيئة الملكية للجبيل في مجال التقييم سوءا في قطاعي العقار او المعدات.

كما أوضح “البيز” انه من خلال هذه الزيارة سعدنا بمنجزات الهيئة الملكية بالجبيل وبما تم عرضة لنا حيث ان ذلك كان متوقع، واطلعنا خلال الجولة على العمل بالتفصيل، والتخطيط الذي تعمل به الهيئة الملكية بالجبيل ومنسوبيها.

عقب ذلك قام أعضاء الوفد بجولة في أجنحة معرض مركز الزوار اطلعوا من خلالها على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل.

وتعرف الوفد الزائر ايضاً على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمية والتجارية.

مبدئين خلالها اعجابهم بما تتحلى به الهيئة الملكية بالجبيل من فكر مستقبلي وبنية تحتية متميزة.

 

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