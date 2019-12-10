مدير جامعة تبوك : الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري

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http://almnatiq.net/?p=808324
المناطق _ تبوك
رفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2020 م.
وقال إن الميزانية في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن في جميع المجالات وتم التأكيد في الإعلان عن الميزانية على تحقيق أهداف(رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية  كما ركزت سياسة الدولة المالية على كل مايمس المواطن من خدمات صحية وتعليمية وتنموية وعلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف إن تخصيص مايقارب خُمس الميزانية للتعليم لهو دليل واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم بمحوريه العام والجامعي والحرص على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب ورفع المستوى المهني والفني لفتح آفاق جديدة وفرص عمل للشباب السعودي لاستثمارالموارد المتنوعة في المملكة وهذا الدعم للجامعات بشكل خاص يفتح لها المجال لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية فيما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أهداف الدولة في تأهيل الكوادر البشرية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية.
واختتم قوله سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

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أمير منطقة تبوك يرفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

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