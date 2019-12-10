أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة

المناطق _ بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020 التي جاءت ملبية لتطلعات المواطنين، ومحققة أهداف الرؤية الوطنية .

وقال الأمير فيصل بن مشعل: إن صدور الميزانية وإقرار الإنفاق الكبير يؤكد على متانة اقتصادنا الوطني، وأن الخطط الاقتصادية التي أقرت أثمرت هذا النمو المبشر بالخير لعموم الوطن، في كافة مناحي الحياة ، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة.

وأكد سموه أن نمو القطاع الخاص غير النفطي جاء ليؤكد حكمة القيادة وبعد نظرها عندما سنت بعض الأنظمة التي ساعدت على نمو هذا القطاع، الذي يُعد مهما للاستقرار الاقتصادي.

واختتم سمو أمير منطقة القصيم تصريحه مبتهلاً الى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين بحفظه ، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا أمنها وإيمانها واستقرارها.