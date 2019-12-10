احدث الأخبار

في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق
أبرز المواد
 أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تستكمل أعمال السفلتة في حي الرحمانية
منطقة تبوك
 “هدف” يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج “تمهير” خلال الربع الثالث من 2019
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل تبحث أوجه التعاون مع هيئة “تقييم” لاعتماد موظفيها كمقيمين معتمدين عالمياً
الاقتصاد
 القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 وزير العدل بعد إقرار الميزانية: اقتصاد متين للمضي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند
أبرز المواد
 بمشاركة السعودية تحت شعار السينما وحوار الحضارات بالمغرب
منطقة تبوك
 سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز : ميزانية ٢٠٢٠م قوة اقتصادية تحقق أهداف رؤية المملكة
أبرز المواد
 قادة كشافة وزارة التعليم يتعرفون على تراث وادي الدواسر في الصادرية
منطقة الرياض
في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق

في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق

أبرز المواد
أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة

أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة

أبرز المواد
بلدية محافظة تيماء تستكمل أعمال السفلتة في حي الرحمانية

بلدية محافظة تيماء تستكمل أعمال السفلتة في حي الرحمانية

منطقة تبوك
“هدف” يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج “تمهير” خلال الربع الثالث من 2019

“هدف” يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج “تمهير” خلال الربع الثالث من 2019

أبرز المواد

في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق

في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق
http://almnatiq.net/?p=808336
المناطق _ الرياض

في لقاء مع صحيفة “المناطق” تحدث الإعلامي والكاتب اللبناني الكبير “سمير عطالله” الذي يزور المملكة حالياً عن التنمية التي شاهدها في الرياض وجدة والطائف التي زارها مؤخراً ووصفها بأنها شيء لا يصدق.
وتابع الكاتب الكبير “سمير عطالله” أن ما رآه من تنمية في المملكة بالنسبة له شيء لا يصدق مقارنة بما شاهده في زيارته الأولى قبل خمسين سنة.
تصريح الكاتب الكبير عطالله يدل على مدى حرص ولاة الأمر حفظهم الله على دفع مسيرة الرقي والتنمية في المملكة، والحرص على دفع عجلة التطوير والتنمية بكافة قطاعات الدولة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وسمير عطا الله هو كاتب لبناني، ولد في بيروت في 1 يناير عام 1941، عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الاسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية. عرف بأنه يمزج السياسة بالأدب والثقافة بالحدث. يكتب زاوية يومية في “الشرق الأوسط” منذ 1987.

 

روابط ذات صلة

أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة

أمير القصيم : اهتمام الدولة بالمشاريع الحيوية التي تمس حاجة المواطن، ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة
“هدف” يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج “تمهير” خلال الربع الثالث من 2019

“هدف” يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج “تمهير” خلال الربع الثالث من 2019
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*