في لقاء مع المناطق..الكاتب اللبناني “سمير عطالله” التنمية في المملكة لا تصدق

المناطق _ الرياض

في لقاء مع صحيفة “المناطق” تحدث الإعلامي والكاتب اللبناني الكبير “سمير عطالله” الذي يزور المملكة حالياً عن التنمية التي شاهدها في الرياض وجدة والطائف التي زارها مؤخراً ووصفها بأنها شيء لا يصدق.

وتابع الكاتب الكبير “سمير عطالله” أن ما رآه من تنمية في المملكة بالنسبة له شيء لا يصدق مقارنة بما شاهده في زيارته الأولى قبل خمسين سنة.

تصريح الكاتب الكبير عطالله يدل على مدى حرص ولاة الأمر حفظهم الله على دفع مسيرة الرقي والتنمية في المملكة، والحرص على دفع عجلة التطوير والتنمية بكافة قطاعات الدولة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

وسمير عطا الله هو كاتب لبناني، ولد في بيروت في 1 يناير عام 1941، عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الاسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية. عرف بأنه يمزج السياسة بالأدب والثقافة بالحدث. يكتب زاوية يومية في “الشرق الأوسط” منذ 1987.