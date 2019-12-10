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نائب أمير منطقة القصيم : أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني

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نائب أمير منطقة القصيم : أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني

نائب أمير منطقة القصيم : أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني
http://almnatiq.net/?p=808341
المناطق _ بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام2020م.

 

وأكد سموه أن أرقام الميزانية أظهرت القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد على الصعيد العالمي .

 

وأوضح سمو الأمير فهد بن تركي أن هذه الميزانية المباركة ستنعكس إيجاباً على  الاقتصاد السعودي مما يساعد على التوسع في  الإنفاق ، والتوسع أيضاً في عدد من البرامج التي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية الشاملة ، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ونوه سمو نائب أمير القصيم بكلمة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – واهتمامه بكل ما من شأنه رفعة الوطن وتعزيز مقدراته وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.

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