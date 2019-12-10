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أمين القصيم يوجه بزيادة فرق العمل بمشروع تصريف السيول شرق بريدة

أمين القصيم يوجه بزيادة فرق العمل بمشروع تصريف السيول شرق بريدة

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بهدف الإنجاز وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة

أمين القصيم يوجه بزيادة فرق العمل بمشروع تصريف السيول شرق بريدة

أمين القصيم يوجه بزيادة فرق العمل بمشروع تصريف السيول شرق بريدة
http://almnatiq.net/?p=808344
المناطق _ بريدة

وجه أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي بزيادة فرق العمل بمشروع تصريف السيول شرق مدينة بريدة وتذليل العوائق للانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها على سير العمل في مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها بمدينة بريدة ، وشملت الجولة الميدانية متابعة نسب الإنجاز لمشروع تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات حي النقع إلى الوادي حيث يهدف المشروع إلى استقبال مياه السيول المتدفقة من العبارة الشرقية بخط تصريف تحت التنفيذ بقطر 2500مم ، بقيمة 552 مليون ريال.
وأكد أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي عن أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع كونه يخدم جزء كبير من المنطقة الشرقية لمدينة بريدة والواقعة شرق طريق الملك عبد الله بأحياء الربيع والربوة والنور والنقع المتضمنة مناطق حرجة مثل مستشفى الملك فهد التخصصي ، ويتم ضخ هذه التدفقات إلي عدد من البحيرات التي يتم تخزين مياه الأمطار بها في بداية العاصفة لامتصاص تصرفات ساعة الذروة ثم يتم تفريغ هذه البحيرات من خلال الثقب الأفقي قطر 3500مم بأعماق تتراوح بين (13-60) متر تقريبا بطول يصل إلي حوالي 9 كم حتى يصل إلى نقطة المصب على وادي الرمة، كما يتم ربط شبكات مياه أمطار الأحياء الواقعة على مسار الخط (الوسيطي والرفيعة والضاحي والبساتين) بالطريق الدائري الداخلي الشرقي.

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