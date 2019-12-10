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وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء يترأس وفد قطر في القمة الخليجية

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وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء يترأس وفد قطر في القمة الخليجية

وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء يترأس وفد قطر في القمة الخليجية
http://almnatiq.net/?p=808347
المناطق _ الرياض

أعلنت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري “عبدالله بن ناصر بن خليفة” سيترأس وفد قطر للقمة الخليجية التي ستعقد في اليوم في الرياض.
وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وصل إلى الرياض أمس ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري في السعودية.

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