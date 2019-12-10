“هيئة السياحة”: 17 ديسمبر آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية

المناطق - الرياض

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة على سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، منوهةً إلى أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية سيكون مع نهاية يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد حددت مهلة 90 يوماً لقيام المستثمرين في قطاع الايواء السياحي في جميع مناطق المملكة بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الالكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبد الكريم العومي، أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الالكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

وأكد العومي أن اكتمال الربط الإلكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد في متابعة الحركة السياحية، وتساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكدت في وقت سابق، الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الإلكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تساهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم في بناء حملاتهم التسويقية، حيث ستعمل الهيئة فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي جرى إدخالها بالمنصة الإلكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توفر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالمياً.

وتقوم المنصة الوطنية للرصد السياحي بمراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة سعت الهيئة إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة، وشارك في هذه الورش مزودي خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني عبر المنصة.