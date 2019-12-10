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نتائج قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال يصطدم بشباب الأهلي والنصر مع السد

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نتائج قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال يصطدم بشباب الأهلي والنصر مع السد

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال يصطدم بشباب الأهلي والنصر مع السد
http://almnatiq.net/?p=808371

سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

والفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.

ويشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علمًا بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019 بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي.

كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، والذي توج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وبحسب نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا الموضح في الفيديو أعلاه، فإن أندية الإمارات ستوزع على المواقع A1 وB2 وC3 ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق 1 على الموقع D4، في المقابل توزع أندية السعودية على المواقع B1 وC2 وD3 ويحصل الفريق الفائز من مباراة الملحق 2 على الموقع A4.

وسيتم وضع أندية قطر بالمواقع C1 وD2، ويحصل الفريقان المتأهلان من الملحق 3 و4 على الموقعين A3 وB4 على التوالي، وتذهب أندية إيران إلى الموقعين D1 و C4 وممثل أوزبكستان في الموقع B3 وممثل العراق في الموقع A2.

تابع نتائج القرعة لحظة بلحظة…

المجموعة الأولى..

ـ الوحدة الإماراتي

ـ الشرطة العراقي

ـ المتأهل من ملحق (الأهلي السعودي – لوكوموتيف – استقلول)

ـ المتأهل من ملحق (الفيصلي – الكويت – الاستقلال – الريان)

المجموعة الثانية..

ـ الهلال السعودي

ـ شباب الأهلي الإماراتي

ـ باختاكور الأوزبكي

المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي – الرفاع – خراسان – السيلية)

المجموعة الثالثة..

ـ الدحيل القطري

ـ التعاون السعودي

ـ الشارقة الإماراتي

ـ بيرسبوليس الإيراني

المجموعة الرابعة..

ـ سيباهان الإيراني

ـ السد القطري

ـ النصر السعودي

• المتأهل من ملحق (العين الاماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي)

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