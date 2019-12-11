13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

أبرز المواد
“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

أبرز المواد
الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

أبرز المواد
وزير النقل: لا رسوم على الطرق في 2020

وزير النقل: لا رسوم على الطرق في 2020

أبرز المواد

“واتساب” تضيف ميزة “المكالمة الثانية” لتطبيقها

“واتساب” تضيف ميزة “المكالمة الثانية” لتطبيقها
http://almnatiq.net/?p=808375
المناطق - الرياض

أعلنت شركة «واتساب» عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل «iOS» إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.

وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تمامًا، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو، نظرًا لأن وظيفة «واتساب» الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين.

وأعلنت «واتساب» أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءًا من إصدار التطبيق 2.19.120)، ويتعيَّن على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد الانتظار لبعض الوقت.

روابط ذات صلة

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما
“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا
الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*