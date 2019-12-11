“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

المناطق - الرياض

لم يعد بمقدور المستخدمين التنقل وهم يحملون عشرات الأوراق والملفات التي تحمل معلوماتهم وأوراقهم الرسمية، كبطاقات الهوية والأوراق الرسمية وغيرهما والملفات والأوراق الروتينية، ففي ظل التطور التقني والاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، ظهر عديد من التطبيقات التي تساعد المستخدمين على حفظ معلوماتهم المكتوبة على الأوراق والمستندات والبطاقات الشخصية دون العودة للأصلية، مثل تطبيق بطاقاتي الشخصية. ويتيح تطبيق بطاقاتي الشخصية للمستخدم حفظ أوراقه الرسمية وبطاقاته الشخصية على الهاتف بشكل منظم في صورة رقمية لضمان الرجوع إليها في أي وقت أو في حالة فقدان أو ضياع الأصل، وهذا يشمل مثلا بطاقة الهوية المدنية، رخصة السير، بطاقة ضمان لجهاز ما، جوازات السفر، وغيرها من البطاقات الأخرى.

ويتيح التطبيق إلى جانب مهمته الرئيسة عديدا من المزايا الأخرى مثل إضافة تاريخ انتهاء البطاقة ليقوم التطبيق بإرسال تنبيه للمستخدم قبل انتهاء البطاقة بشهر وكذلك تنبيه آخر قبل الموعد بيومين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة قبل انتهائها، إضافة إلى تصفح جميع البطاقات ومشاركة بعض البيانات مع أي شخص عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو “الواتساب” مع إمكانية إضافة عدد غير محدود من البطاقات.