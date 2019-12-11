“واتساب” تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

“واتساب” تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

أبرز المواد
13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

أبرز المواد
“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

أبرز المواد
الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

أبرز المواد

“واتساب” تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

“واتساب” تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية
http://almnatiq.net/?p=808394
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “واتساب” أنها ستطلق اليوم حملة محاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري، من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ”السبام”.
بحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” أضافت الشركة ميزة مهمة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية.
يهدف هذا التعديل إلى حماية مستخدمي التطبيق من إمطارهم بالرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.
ولم تحدد الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإرسال “السبام” عبر تطبيق “واتساب”. وأكدت أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.
يذكر أن “واتساب” تعمل على تطوير ميزة جديدة، حيث أصدرت الشركة تحديثا تجريبيا جديدا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، الذي يوضح أن التطبيق أعاد العمل على ميزة الرسائل الذاتية التدمير.
وسمحت هذه الميزة، التي كانت تسمى سابقا “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن “واتساب” أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى “حذف الرسائل” في أحدث إصدار تجريبي.
يجري تنفيذ ميزة “حذف الرسائل” في “الوضع الداكن”، الذي هو قيد التطوير أيضا، ويحمل أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد من “واتساب” رقم النسخة 2.19.348، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر “جوجل بلاي”.

روابط ذات صلة

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما

13.3 تريليون ريـال دخلت الخزانة السعودية في 18 عاما
“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا

“بطاقاتي الشخصية” وسيلة فعالة لحفظ الأوراق الرسمية إلكترونيا
الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا من الحرب التجارية الأمريكية الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*