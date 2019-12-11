“واتساب” تعتزم محاسبة مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية

المناطق - الرياض

أعلنت شركة “واتساب” أنها ستطلق اليوم حملة محاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري، من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ”السبام”.

بحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” أضافت الشركة ميزة مهمة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية.

يهدف هذا التعديل إلى حماية مستخدمي التطبيق من إمطارهم بالرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.

ولم تحدد الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإرسال “السبام” عبر تطبيق “واتساب”. وأكدت أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.

يذكر أن “واتساب” تعمل على تطوير ميزة جديدة، حيث أصدرت الشركة تحديثا تجريبيا جديدا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، الذي يوضح أن التطبيق أعاد العمل على ميزة الرسائل الذاتية التدمير.

وسمحت هذه الميزة، التي كانت تسمى سابقا “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن “واتساب” أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى “حذف الرسائل” في أحدث إصدار تجريبي.

يجري تنفيذ ميزة “حذف الرسائل” في “الوضع الداكن”، الذي هو قيد التطوير أيضا، ويحمل أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد من “واتساب” رقم النسخة 2.19.348، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر “جوجل بلاي”.