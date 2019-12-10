ميزانية العطاء والنماء.. تؤكد على متانة وديمومة الاقتصاد الوطني

المناطق-الباحة

رفع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2020.

وأوضح الدكتور السواط أن إعلان أرقام ميزانية الخير والنماء لهذا العام كثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة إنما يؤكد على متانة وديمومة الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية في ظل السياسات المالية الحكيمة التي تبنتها الحكومة الرشيدة، مضيفاً بأن ميزانية هذا العام استهدفت وبشكل مباشر استمرار مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة من خلال الإرتقاء بنوعية الخدمات والبنية التحتية والرقمية وتعزيز الصناعات الوطنية، مع التركيز على خلق الوظائف ودعم المحتوى المحلي.

ومن جهة أخرى ذكر أمين منطقة الباحة الدكتور السواط أن القطاع البلدي قد حظي بمخصصات مالية كبيرة بلغت في هذا العام (54 مليار ريال)، مما يؤكد على عناية الدولة بهذا القطاع الحيوي المهم، مشيراً إلى أن هذا الأنفاق السخي سيعزز من قدرة وكفاءة أداء القطاع البلدي، وسيمكّن الأمانات والبلديات من استكمال وإنجاز منظومة المشروعات البلدية والبنية التحتية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، مع العمل على أتمته جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من خدمات القطاع البلدي، والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات الرقمية المرتكزة على رضى المستفيد.

وأكد السواط بهذه المناسبة أن ميزانية هذا العام جسّدت حكمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وحرصه الكبير على خدمة الوطن والمواطن، وعكست أيضاً معطيات هذا العهد الزاهر الذي تمضي فيه مملكتنا الغالية وبمزيد من الثقة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وفي الختام قال أمين منطقة الباحة: نسأل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يسدد جهودهما المباركة في سبيل رفعة هذا الوطن ورخاء المواطن، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة العطاء والنماء، وأن يحفظ مقدساتنا وبلادنا وينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي.