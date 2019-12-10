مدير جامعة الباحة يرعى ورشة عمل بعنوان ” البحث العلمي والعمل التنموي المستدام بمنطقة الباحة “

المناطق-الباحة

رعى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله بن يحيى الحسين ورشة عمل بعنوان ” البحث العلمي والعمل التنموي المستدام بمنطقة الباحة ” والتي نظمتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمى بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ومدير عام التعليم بمنطقة الباحة وعدد من مدراء العموم بالمنطقة وعمداء الكليات بالجامعة على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور غانم الغامدي في بداية الورشة على حرص الجامعة على التميز في مجال البحث العلمي بما تملكه من مقومات وإمكانات وكوادر علمية ومبادرات تتلاءم مع رؤية المملكة 2030، وتصب ضمن خطة تحقيق بعض برامج التحول الوطني 2020 من خلال مشاركتها في العمل التنموي.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الورشة، التي تناولت تسع أوراق عمل ، شارك فيها كل من وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية الأستاذ صالح بن محمد القلطي بالحديث عن التنمية في منطقة الباحة، ووكيل أمين منطقة الباحة للشراكات والمسؤولية الاجتماعية المهندس منصور الباهوت حيث تحدث عن “دور البحث العلمي في تعزيز التنمية “، والدكتور عبدالخالق الزهراني مدير عام التعليم بمنطقة الباحة إذ كانت مشاركته تحت عنوان “التطلعات التطويرية للتعليم”، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن على الشهري الذي تحدث عن “التحديات التي تواجه البيئية والزراعية” ، و مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني الأستاذ زاهر بن محمد الشهري متحدثا عن “الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري وسبل تنميته”، كما شارك نائب مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الأستاذ محمد المعجباني وكانت مشاركته تحت عنوان “مساهمة القطاع الخاص في تنمية المنطقة والمعوقات المحتملة” ، ثم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير الأستاذ فهد بخيت الساهر الذي ألقى الضوء على “تطوير الخدمات الصحية وفق الاحتياجات” ، والمهندس وليد دخيل الله والمهندس إبراهيم عبدالله الغامدي من شركة الكهرباء بالباحة اللذان تحدثا عن “الطاقة الكهربائية والبدائل المتجددة “، ومدير إدارة التنفيذ بفرع وزارة النقل المهندس محمد دماس حيث تحدث عن” النظرة المستقبلية لخدمات الطرق”.

وقد شهدت الورشة عدة مداخلات حول أوراق العمل المقدمة، مقدرين جهود الجامعة ممثلة في وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي في تنظيم هذه الورشة.

من جهة ثانية افتتح معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي على بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع معاليه إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين، وأكد الزهراني أن عيادة مكافحة التدخين تأتي من ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجاناً لمن يرغب في ترك التدخين. وأوضح أن هذه العيادة ستسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.