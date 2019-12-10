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أمين الشرقية يثمن رعاية وتدشين أمير الشرقية لملتقى التطوع الأول ( هاكاثون مليون متطوع )

أمين الشرقية يثمن رعاية وتدشين أمير الشرقية لملتقى التطوع الأول ( هاكاثون مليون متطوع )
http://almnatiq.net/?p=808436
الدمام - المناطق

قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خلال حفل التدشين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته و تدشينه ملتقى التطوع الأول ( هاكاثون مليون متطوع )، مشيداً بما تتلقاه الأعمال التطوعية بالمنطقة من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، وما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية.

وأوضح المهندس الجبير أن ملتقى التطوع الأول يأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي وتحقيقاً لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنوياً ، مشيراً إلى أن الأمانة تولي جل اهتماماتها بالخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع الدائم الذي يصب في مصلحة المواطن ، كما أن المنطقة الشرقية حققت عدد من القفزات النوعية بالعمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال نظير ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، من دعم ورعاية لكافة الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الثالث‪.

وأضاف المهندس الجبير أن الهدف الأساسي للملتقى والذي رعاه ودشنه سمو أمير المنطقة الشرقية، هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة تحت شعار “هاكاثون مليون متطوع”، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني

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