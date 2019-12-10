سهيل عبد الجواد : الميزانية تساعد على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها إلى أعلى مستوياتها

الدمام - المناطق

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د . سهل بن نشأت عبد الجواد إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ ( ٢٠٢٠م ) تؤكد سلامة النهج الاقتصادي الذي تعتمده حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله ، منوها بحرص الميزانية الجديدة على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز معدلات النمو والتنمية .

وأكد أن الميزانية الجديدة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على المضي قدما في مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ ، عن طريق دعم النمو ومن خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتطوير المرافق والخدمات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة .

وأوضح د . عبد الجواد أن الميزانية الجديدة، بما تضمنته من أرقام ومخصصات ، توضح تحقيق تقدم على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، مثلما تؤكد ، في الوقت نفسه ، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية والمشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين .

ونوه بما أوضحته الميزانية من نمو ملحوظ في القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاعات الواعدة وتعزيز البنية التحتية التشريعية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف وتعزيز دوره كشريك إستراتيجي في التنمية .

وأكد أن الميزانية الجديدة تؤكد حرص الحكومة على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتأسيس قاعدة اقتصادية قوية تزيد من معدلات التنمية وتدفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير والازدهار .

وأكد أن الميزانية الجديدة واصلت التركيز على قطاع التعليم ، حيث بلغ ماتم تخصيصه لهذا القطاع الحيوي نحو ١٩٣ مليار ريال ، وهو ما يؤكد الاقتناع العميق بدور هذا القطاع الحيوي في تنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها ، وهي الثروة البشرية ، من خلال إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرق البحث العلمي المتقدمة والقيم الرفيعة ليشارك في نهضة الوطن وتطوره .

وقال إن اهتمام الميزانية الجديدة بالتعليم سيساعد على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها الداخلية والخارجية والاهتمام بالجودة النوعية والتوسع في التخصصات ذات الأولوية التنموية .

وأوضح أن الجامعة تأمل، من خلال الميزانية الجديدة، في الانطلاق إلى آفاق واسعة من التطور والتنمية والازدهار والاستجابة لمتطلبات المستقبل من خلال تحقيق نقلة نوعية من ناحية زيادة عطاءاتها وكفاءة أدائها وتنفيذ رؤيتها الإستراتيجية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠ و الوصول بمنظومة الابتكار والريادة التقنية فيها إلى غاياتها المثلى وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه وتوسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال .

وفي الختام ، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة .. إنه نعم المولى ونعم النصير .

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