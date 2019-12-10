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أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية

أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=808438
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

هطلت صباح اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية شملت الدمام والأحساء والجبيلوالنعيرية وقرية العليا والسعيرة والأجزاء الشرقية من الصمان

وحذر الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قائدي السيارات بضرورة ترك مسافة كافية أثناء القيادة والمتنزهينبضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات خاصة بالطرق الترابية والابتعاد عن تجمع المياه

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة اللهتعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران،جازان، عسير والباحة),كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غربالمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزءالشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياحالسطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترإلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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