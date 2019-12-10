أمير منطقة الرياض يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ “2020م”.

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى: إن ما أفرزته الموازنة العامة للدولة والتي تأتي لتؤكد بعد نظركم وحنكتكم في إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف ومؤشرات عالمية ضعيفة وجاءت لتبرهن أيضاً على جودة السياسات المالية التي تسير عليها البلاد وفق خطط مدروسة ورؤية محكمة، التي تجاوزت من خلالها كافة العقبات وجعلت تنمية الوطن ورفاهية الهدف الأساس وتؤكد دوماً توجيهاتكم الكريمة لجميع مسؤولي الدولة وسرعة الإنجاز وجودة المنجز.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض: لقد حملت هذه الموازنة معها بشائر الخير والنماء والتطور للوطن وبما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة الإنفاق ويحقق الاستدامة والاستقرار المالي في ظل حرصكم الكريم وتوجيهاتكم السديدة.

واختتم سموه: أسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ويعز بكم دينه وينصركم بنصره ويحفظكم بعين رعايته وسمو ولي عهدكم الأمين ويديم على بلادنا أمنها ورخائها واستقرارها.