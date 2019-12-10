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خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

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خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=808519
المناطق - واس

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً سعيداً.

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