مدير جامعة جازان: ميزانية 2020 تعزز التحول الاقتصادي والتنموي

جازان - فضة عطيف

رفع معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441 – 1442هـ.

ونوه معالي مدير الجامعة بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م وحرصه – أيده الله – على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030. وأكد معاليه أن الموازنة العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على دعم المواطن وتسخير كافة الإمكانات بما يعزز التحول الاقتصادي الذي تتبناه المملكة.

وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للدولة تفتح المجال للجامعات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة إنفاقها واستثمار مواردها لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات، مؤكدا أن ميزانية 2020م ستخلق بيئة استثمارية مرنة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار والمضي في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واختتم مدير جامعة جازان تصريحه داعياً الله بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -.