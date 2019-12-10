محافظ املج يستقبل لاعبي الحوراء الرياضي

المناطق - تبوك

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك الرامية لدعم وتشجيع الشباب والرياضة في المنطقة استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم بضيافة المحافظة رئيس ولاعبي نادي الحوراء والطاقم الاداري بعد تحقيقهم عدد من الانجازات الرياضية في المنطقة خلال عام 2019م.

وقد هنَّأَ “البازعي” اللاعبين بحصولهم علي كاس بطولة المنطقة لكرة القدم فئة الناشئين والانجازات الاخرى التي حققوها مثمنا جهود الادارة وحرصها علي ضم الاسماء الشابة في الالعاب الرياضية بما يسهم في تطور الرياضة بالمنطقة خاصة والوطن بشكل عام لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية ، حاثاً الشباب استثمار اوقات الفراغ في الرياضة من خلال الانضمام للاندية التي تلقى كل حرص واهتمام من الهيئة العامة للرياضة وبمتابعة من سمو امير المنطقة للنهوض بالرياضة.

من جهته اعرب رئيس نادي الحوراء عن شكره لمحافظ املج على مايوليه لنادي الحوراء الرياضي من اهتمام وتشجيع وحرص لابنائه في المحافظة واستقباله لهم ، لافتا الى ان نادي الحوراء حقق خلال اخر 6 سنوات 10 بطولات غير مسبوقة ، ومبيناً ان النادي خلال عام 2019 حقق انجازات هي كاس بطولة المنطقة لفئة الناشئين لكرة القدم ، كاس بطولة المنطقة لفئة الشباب لكرة الطائرة ، كاس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الأولمبي فردي ، كاس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الاولى فردي وكاس بطولة المنطقة لكرة الطاولة لدرجة الاولى زوجي وكذلك الحصول على بطاقة الصعود المؤهلة لتصفيات المملكة للفريق الاول لكرة القدم موجهاْ الشكر للاعبين والمدربين وكافة الطاقم الاداري الذين لم يألوا من جهدهم لخدمة نادي الحوراء الرياضي في كافة الالعاب.