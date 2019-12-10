الأمير فيصل بن مشعل يكرم أعضاء الفريق الطبي للهلال الأحمر المشارك في رالي القصيم

وثمن سمو أمير القصيم جهودهم المبذولة والمميزة التي قدموها في التغطية الطبية الإسعافية الأرضية والجوية لكامل فعاليات وخط سير رالي القصيم ، مقدماً سموه الشكر لأعضاء الفريق على جهودهم وأدائهم المهني والعالي الذي نال استحسان وتقدير الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وطلبهم بالأسماء للأشراف التنظيمي والطبي لرالي (العلا – نيوم) ، مؤكداً أن الهلال الأحمر هي مهنة إنسانية تعتمد على سرعة البديهة ، لأن عمليات إنقاذ حياة الناس هي رسالة إنسانية وتطوعية ، مشيداً بتدريبهم لكل عمل خادم للمنطقة وأبنائها ، لافتاً الانتباه إلى أنه لايصقل مهارات المختصين إلا التدريب ، داعياً إلى مواصلة التطوير لكي يستمر العطاء بما يلبي التطلعات ويحقق الطموحات بما يتماشى مع الأهداف السامية وبما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.