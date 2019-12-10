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أمير منطقة الرياض يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

أمير منطقة الرياض يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة
http://almnatiq.net/?p=808575
المناطق - الرياض
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ ” 2020م ” .
وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد: لقد استبشر المواطنون في هذه البلاد المباركة بما حملته الموازنة من بشائر الخير والنماء والتي جاءت لتؤكد حرص قيادة هذه البلاد ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسموكم الكريم – حفظكما الله – على رسم سياسة مالية بعيدة المدى تضمن للوطن والمواطن استقراراً مالياً وتنمية مستدامة دون التأثر بأي مؤثرات خارجية وفق رؤية محكمة وسياسة ثابتة وواثقة.
واختتم سمو أمير منطقة الرياض: أسال الله العلي القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه خير للبلاد وأبنائها والله يحفظكم ويرعاكم.

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