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ترامب: اتهام الديمقراطيين لي بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس مثير للسخرية

ترامب: اتهام الديمقراطيين لي بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس مثير للسخرية
http://almnatiq.net/?p=808583
المناطق - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات التي وجهتها له اللجنة القضائية بمجلس النواب ضمن التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في قضية عزله، بأنها “مثيرة للسخرية وباطلة”.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”، إن اتهامه من قبل رئيس اللجنة القضاية جيرولد نادلر بـ”الضغط على أوكرانيا كي تتدخل في انتخابات عام 2020 أمر مثير للسخرية خاصة أنه يعلم أن هذا غير صحيح”.

وأشار ترامب إلى أن “كلا من رئيس أوكرانيا (فلاديمير زيلينسكي) ووزير خارجيتها أكدا مرارا أنه لم يكن هناك أي ضغط” من البيت الأبيض على كييف.

كما اتهم ترامب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب والنواب الديمقراطيين بأنهم “يعرفون حقيقة الأمر (أي النفي الأوكراني)، لكنهم يرفضون الاعتراف بالواقع”.

كما جدد ترامب تأكيده على أن حملة عزله “مطاردة للساحرات”، مهاجما رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الذي يرأس لجنة تحقيق عزله.

ووصف ترامب شيف بـ”المغامر والسياسي الفاسد”، متهما إياه بأنه “وضع تقريرا فظيعا ومخادعا وألقاه في الكونغرس”.

وأضاف: “ألقي القبض عليه، وكان محرجا للغاية، لكن لم يحاسب بسبب ارتكابه هذه الخدعة وفي نهاية المطاف لا بد أن يعاقب لما قام به”.

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