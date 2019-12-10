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وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020

وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020
http://almnatiq.net/?p=808586
المناطق - واس

دشن معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، بوابة نظام الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020 بوزارة الإعلام، بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية الدكتور عادل بن محمد السعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضح الدكتور السعيد أن البوابة تضم عددًا من الخدمات التي تهدف إلى الوصول لتحقيق إنجاز التعاملات الالكترونية والإسهام في الوصول لبيئة عمل إلكترونية من شأنها اختصار الوقت والجهد وربط الوزارة بمختلف الأجهزة الحكومية وإنهاء دورات الأعمال بسرعة وفاعلية.

وأفاد أن هذا النظام هو جزء من مجموعة من الأنظمة التي يتم تدشينها تباعا في وزارة الإعلام.

وقدم الدكتور عادل السعيد شكره لمعالي وزير الإعلام على ما تجده الوزارة منه لتحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها .

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