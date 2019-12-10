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صفقة الـ111 مليونا.. “أغراض أخرى” لبرشلونة من زيارة ميلانو

صفقة الـ111 مليونا.. “أغراض أخرى” لبرشلونة من زيارة ميلانو
http://almnatiq.net/?p=808591
المناطق - وكالات

تترقب الجماهير الأوروبية لقاء إنتر ميلانو وضيفه برشلونة، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن للنادي الإسباني أهدافا أخرى من زيارة المدينة الإيطالية.

فقد كشفت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، أن عين بطل الليغا على مهاجم إنتر المتألق لوتارو مارتينيز، وأن هذا الموضوع سيدفعه للجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي اللاعب، خلال فترة زيارته لميلانو لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة، فإن ممثلي اللاعب بيتو ياغوي ورولاندو زاراتي سوف يستغلان فرصة زيارة برشلونة للقاء مسؤولي النادي والتحدث بشأن الصفقة.

ويرتبط لوتارو بعقد يمتد مع إنتر ميلانو حتى عام 2023، بشرط جزائي قدره 111 مليون يورو، وفقا لصحف إيطالية.

لكن صحيفة “أس” قالت إن “النيراتزوري” مهتم بدوره بنجمي وسط برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش، وأنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

ومع ضمانه لصدارة المجموعة السادسة في دوري الأبطال، سيركز برشلونة على مفاوضات “سرية” مع مسؤولي إنتر بهدف التعاقد مع مارتينيز، بعد لقاء الممثلين.

ومن ناحية أخرى، يحتاج إنتر ميلانو للانتصار على برشلونة الثلاثاء، للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي حقق لقبها عام 2010.

وتألق مارتينيز (22 عاما) بشكل لافت مع إنتر هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن، الأمر الذي جعله محط أنظار كبرى الأندية في أوروبا.

ويسعى برشلونة لتعزيز خط الهجوم بمارتينيز، الذي يجمعه تفاهم كبير مع أسطورة النادي ليونيل ميسي عندما يلعبان بجوار بعضهما البعض في المنتخب الأرجنتيني، مع اقتراب مسيرة لويس سواريز من نهايتها.

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