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الثلاثاء القادم .. مجلس شباب منطقة حائل يدعو الشباب والشابات للمشاركة في اللقاء الحواري

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الثلاثاء القادم .. مجلس شباب منطقة حائل يدعو الشباب والشابات للمشاركة في اللقاء الحواري

الثلاثاء القادم .. مجلس شباب منطقة حائل يدعو الشباب والشابات للمشاركة في اللقاء الحواري
http://almnatiq.net/?p=808599
المناطق - حائل

يقيم مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الثلاثاء القادم لقاءً حوارياً بعنوان ” الحوار في بيئة العمل سعادة ” بعد صلاة المغرب في قاعة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية الصناعية بحائل.
وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن اللقاء يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب المنطقة.
وسيتناول اللقاء الحواري عدة محاور منها الحوار والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل وتعريف السعادة وأهميتها.
وأكد الدكتور الرويضي حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على دعم مجلس شباب المنطقة لتنظيم هذه الفعاليات التي تحقق أهداف ورسالة المجلس لتمكين الشباب والشابات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
ودعا أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الشباب والشابات والمهتمين لحضور وإثراء هذه الفعالية من خلال التسجيل في الرابط التالي : https://forms.gle/2f9NXw2kiAbX2ndF6 .

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