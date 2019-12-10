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واشنطن تدرج رئيس أركان جيش ميانمار على قائمتها السوداء بسبب الروهينغا

واشنطن تدرج رئيس أركان جيش ميانمار على قائمتها السوداء بسبب الروهينغا
http://almnatiq.net/?p=808602
المناطق - وكالات

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بارتكابهم جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت رئيس الأركان البورمية مين أونغ هلاينغ، ونائبه سوي وين وثان أو قائد فرقة المشاة الخفيفة 99، وأونغ أونغ قائد فرقة المشاة الخفيفة 33.

ووصفت وكالة “رويترز” هذا الإجراء الأمريكي، بأنه “أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن ردا على ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى”.

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