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صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين

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صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين

صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين
http://almnatiq.net/?p=808605
المناطق - الرياض

أشعلت صورة تجمع بين ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، حماس مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ولم يمر وقت طويل على نشر الصورة المذكورة من قبل المصور بندر الجلعود، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المغردون عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الكويتي والسعودي.

فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالصورة التي جمعت بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ، والشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، والتي أظهرت مدى اللحمة والتوافق بين قيادتي الدولتين، وألهبت مشاعر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ثورة في حب الأميرين.

وأردف المصور بندر الجلعود وصفا للصورة الاستثنائية قائلا :

“طويق..ماله مدى..
تخيلوا هذا الوطن..
تخيلوا طويق العظيم..
يمينه اللي أنجزت..
وخشمه اللي يرتفع..
صباح..صباح..
مشرق..للوطن
من راسه اللي مايلين..”

وأحدثت الصورة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي “تويتر” وأثني الكتيرون على عبقرية التقاط الصورة، لأنها تحمل دلالات و تعبر عن مشاعر أختصرت الكثير من الكلمات .

يذكر أن خادم الحرمين افتتح أعمال القمة الخليجية الـ40 المنعقدة في الرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

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