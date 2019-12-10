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رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

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رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=808608
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، نائبة رئيس حزب الوسط مارسيل سارنيز، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة الفرنسية باريس.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها.
وأوضح معالي الدكتور العواد أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .
من جانبها، أشادت مارسيل سارنيز بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، كذلك بالعلاقات الثنائية العميقة بين البلدين الصديقين.

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