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محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”

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محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”

محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”
http://almnatiq.net/?p=808611
المناطق - تيماء - محمد العنزي :

دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري صباح اليوم “مبادرة تقني وافتخر” والتي ينفذها المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالتعاون مع إدارة مكتب التعليم بتيماء وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والعسكرية بالمحافظة وذلك بمقر المعهد بتيماء .

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم وكلمة منسوبيّ المعهد ألقاها نيابة عنهم م. راكان القحطاني وبعد ذلك كرم محافظ تيماء المدربين والإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعات الحكومية المختلفة واطلع محافظ تيماء خلال جولته في أقسام المعهد على عدد من البرنامج التي تستهدف الى إكساب المتدرب المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

و يذكر أن برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” في مرحلته الخامسة و الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تلبية لرغبات المواطنين وتطويراً لمهارتهم وتحقيقاً للمسئولية الاجتماعية قد حقق المركز الأول على مستوى وحدات التدريب التقني في منطقة تبوك ” بنين ” في عدد المقاعد والمستفيدين من هذه الدورات والبرامج.

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