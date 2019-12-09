احدث الأخبار

“صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة
منطقة عسير
 محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”
منطقة تبوك
 رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي
أبرز المواد
 صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين
أبرز المواد
 واشنطن تدرج رئيس أركان جيش ميانمار على قائمتها السوداء بسبب الروهينغا
أبرز المواد
 الثلاثاء القادم .. مجلس شباب منطقة حائل يدعو الشباب والشابات للمشاركة في اللقاء الحواري
منطقة حائل
 تركي آل الشيخ يسخر من شائعات “وفاته”: نتقبل التعازي بعد موسم الرياض
أبرز المواد
 صفقة الـ111 مليونا.. “أغراض أخرى” لبرشلونة من زيارة ميلانو
أبرز المواد
 وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020
أبرز المواد
 ترامب: اتهام الديمقراطيين لي بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس مثير للسخرية
أبرز المواد
 مفتي المملكة : المملكة بفضل الله تعالى ترفل في نعم عظيمة هي: التمسك بالشريعة والأمن والرخاء ورغد العيش
أبرز المواد
 الجيش الليبي: دمرنا أسلحة قطرية وتركية في طرابلس
أبرز المواد
“صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة

“صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة

منطقة عسير
محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”

محافظ تيماء يدشن مباردة ” تقني وافتخر”

منطقة تبوك
رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

أبرز المواد
صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين

صورة استثنائية لولي العهد وأمير الكويت تشعل تويتر في حب الأميرين

أبرز المواد

أكدت أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن

“صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة

“صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة
محافظ محايل المكلف يطمئن على مصابي حادثة التسمم
http://almnatiq.net/?p=808615
المناطق - عسير

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن استقبال مستشفيات المنطقة عدد من الحالات التي يشتبه بإصابتهم بتسمم غذائي .

فإننا نؤكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن – ولله الحمد – ، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة (٦:٠٠ م ) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (٢٦٢) حالة ، غادر منها (١٩٧) حالة ، وعدد الحالات المنومة حالياً في عدد من المستشفيات ( ٦٥ ) حالة .

ويتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله .

كما يواصل المختصين في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية بمشيئة الله .

ونؤكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم – ولله الحمد – ، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة

روابط ذات صلة

استئصال حمل على المبيض بالمنظار لمريضة في مستشفى أبها للولادة والأطفال

استئصال حمل على المبيض بالمنظار لمريضة في مستشفى أبها للولادة والأطفال
مركزي صبح وأم سرار الصحيين يحصلان على شهادة الاعتماد

مركزي صبح وأم سرار الصحيين يحصلان على شهادة الاعتماد
أربعة اجتماعات ميدانية تناقش تأخر وتعثر مشروعات طريق أبها – الطائف وتخرج بالعديد من القرارات

أربعة اجتماعات ميدانية تناقش تأخر وتعثر مشروعات طريق أبها – الطائف وتخرج بالعديد من القرارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*