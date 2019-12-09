أكدت أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن “صحة عسير”: استقبلنا ٢٦٢ حالة تسمُّم.. غادر منها 197 حالة

المناطق - عسير

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه وإلحاقاً للبيان الصادر عن استقبال مستشفيات المنطقة عدد من الحالات التي يشتبه بإصابتهم بتسمم غذائي .

فإننا نؤكد أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن – ولله الحمد – ، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة (٦:٠٠ م ) من مساء هذا اليوم الثلاثاء (٢٦٢) حالة ، غادر منها (١٩٧) حالة ، وعدد الحالات المنومة حالياً في عدد من المستشفيات ( ٦٥ ) حالة .

ويتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله .

كما يواصل المختصين في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية بمشيئة الله .

ونؤكد أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم – ولله الحمد – ، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة