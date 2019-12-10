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الأمير عبدالعزيز بن سعد يقدم واجب العزاء لأسرة الشغدلي

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الأمير عبدالعزيز بن سعد يقدم واجب العزاء لأسرة الشغدلي

الأمير عبدالعزيز بن سعد يقدم واجب العزاء لأسرة الشغدلي
http://almnatiq.net/?p=808623
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة الشغدلي في وفاة عثمان بن صالح الشغدلي – رحمه الله- .
جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بأقارب وأبناء الفقيد كل من فايز ويوسف وأحمد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهتهم أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .

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