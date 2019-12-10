اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

المناطق - وكالات

توصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق جديد حول التجارة، من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية “نافتا”.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن أقر المفاوضون تعديلات على الاتفاق الأولي الذي أقر العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد USMCA اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر”: “اتفاق التجارة الأمريكي العظيم USMCA يبدو جيدا وستكون هذه أفضل وأهم صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن الاتفاق سيفيد “الجميع”، وخاصة المزارعين والصناعيين وقطاع الطاقة، وأضاف: “المهم أننا سننهي “نافتا” أسوأ صفقة تجارية لبلادنا.

من جهته، أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أن هذا الاتفاق سيكون نموذجا للصفقات التجارية الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة عقدها.

وكان ترامب قد أطلق إعادة النظر في اتفاقية “نافتا” خلال العام الأول من ولايته وكان استبدال “نافتا” باتفاق جديد من الوعود التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية 2016.

يذكر أن اتفاقية “نافتا” تم توقيعها عام 1994، وتشمل تعاملات تجارية قيمتها زهاء 1.2 تريليون دولار في أمريكا الشمالية.

ويشير مؤيدو الاتفاقية إلى أنها أتاحت للولايات المتحدة 12 مليون فرصة عمل وكانت تغطي نحو ثلث الصادرات الزراعية الأمريكية.