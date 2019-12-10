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الجمارك تمنح رخصة مزاولة التخليص الجمركي لأحد أكبر وسطاء الشحن في العالم

الجمارك تمنح رخصة مزاولة التخليص الجمركي لأحد أكبر وسطاء الشحن في العالم

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الجمارك تمنح رخصة مزاولة التخليص الجمركي لأحد أكبر وسطاء الشحن في العالم

الجمارك تمنح رخصة مزاولة التخليص الجمركي لأحد أكبر وسطاء الشحن في العالم
http://almnatiq.net/?p=808638
المناطق - واس

منحت الجمارك السعودية رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي لشركة “كوني آند ناجل” أحد أكبر وسطاء الشحن على مستوى العالم بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بالحصول على رخص التخليص الجمركي، حيث سُلّمت الرخصة بحضور وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير.
وقال الذكير: إن الجمارك السعودية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع، بالإضافة إلى أن ذلك يمثل عامل جذب للشركات العالمية الأخرى المتخصصة في القطاع اللوجستي لنقل خبراتها إلى مجال التخليص الجمركي في المملكة، حيث سيُسهم ذلك في رفع كفاءة وفاعلية هذه المهنة.
وأضاف إن تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدماتها في مجال التخليص الجمركي سيُساعد في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، الأمر الذي من شأنه أن يُحقق تحسين تجربة عملاء الجمارك السعودية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تُحقق فيه الجمارك السعودية تقدمًا ملموسًا على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية، حيث تواصل الجمارك عملها الدؤوب نحو استثمار موقع المملكة المميز وذلك بتحويله إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذًا لأحد أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.

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