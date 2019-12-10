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التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألف آخرين منذ انقلاب الحوثي

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألف آخرين منذ انقلاب الحوثي

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التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألف آخرين منذ انقلاب الحوثي

http://almnatiq.net/?p=808641

بلغت حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في الـ ٢١ من سبتمبر 2014م حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 2019م، 15 ألف و 420 مدنياً، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألف و 916.
جاء ذلك في تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد”، الذي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حيثُ أشار التقرير إلى وجود 4 آلاف و 272 مدنياً مختطفاً، و 6 آلاف و 352 طفلاً مجنداً، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية بمقتل نحو ألف و 300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقاً صارخاً من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.
وطالب تحالف رصد، المجتمع الدولي بالتدخل الفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.
كما طالب تحالف رصد، ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً كافة بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.

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