مدير تعليم تبوك: الميزانية الجديدة تحمل بشائر خير ونماء

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، أن صدور الميزانية العامة؛ يحمل بشائر للخير والتنمية، نتيجة لسياسة اقتصادية ناجحة ومميزة للمملكة، ودعم متواصل لجميع القطاعات الحكومية ومنها التعليم؛ مما يدل على اهتمام الحكومة الرشيدة بالمواطن السعودي كفرد، وحرصها على تنمية قدراته واستثمار طاقاته لتحقيق أعلى درجات التفوق؛ ليتمكن من إعمار أرضه وخدمة دينه وخير مثال على ذلك هو تخصيص جُل ميزانية الخير والبركة للتعليم لمواجهة تحديات المستقبل نحو تعليم متطور يتوافق مع ضرورات العصر الحديث، وطالما حَظِيَ التعليم -ولا يزال- بالدعم والتطوير من قِبَل الدولة، والقادم يحمل لها الخير الكثير الميزانية الجديدة تمثّل دليلاً واضحاً على حكمة القيادة في استثمار خيرات البلاد وتوجيهها فيما يخدم المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.