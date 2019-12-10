الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية

المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان.

وقام سمو نائب أمير منطقة جازان فور وصوله بتدشين عمل الدار التي تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 42 مليون ريال .

وتجول سموه على أقسام وقاعات العرض مستمعاً من القائمين على الدار لشرح مفصل عن “سينما جازان ” التي تضم 10 قاعات تتسع كل قاعة لعدد من 80 إلى 120 شخصًا ، منها قاعتان مخصصتان للأطفال ، وحضر سموه العرض الأول لفلم ” ولد ملكاً ” الذي يروي حياة وبطولات وحكمة وبعد نظر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله .

ويعد تدشين دار السينما بمنطقة جازان ، التي ستفتح أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من مساء الغد ، باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ، وستوفر لأهالي وزوار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه.

حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين بالمنطقة.