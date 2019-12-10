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مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن ينظم “ملتقى التطوع”

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مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن ينظم “ملتقى التطوع”

مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن ينظم “ملتقى التطوع”
http://almnatiq.net/?p=808665
المناطق - حفرالباطن

نظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن “ملتقى التطوع” بهدف تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتبيان أثره في تنمية المجتمعات تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 التي تسعى إلى بناء ثقافة ومحفزات للمشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.
واستضاف الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات العمل التطوعي وخدمة المجتمع الذين بدورهم قدموا محاور متعددة عن التطوع مستعرضين فيها جميع أبعاده في المجتمع.
واستهل المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي عبدالعزير الرويشد اللقاء متحدثا عن محورا هاما يتثمل باستثمار التطوع، ثم أضاف رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة معافى الصحية بحفر الباطن الدكتور عبدالله المحيميد بعدا آخرا للملتقى أثناء حديثه حول التطوع المؤسسي.
بعد ذلك استعرض الرئيس الأسبق لمجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية بحفر الباطن مضحي الشمري الأعمال التطوعية من واقع التجربة، ثم تناول المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤوف ) يوسف الجوعي أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع.
من جهته أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي نفذها المركز تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع من أجل الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع بمحافظة حفر الباطن وتحقيق الأهداف المنشودة في إطار التطوع والأعمال التطوعية.
وأكد العفاسي أن أهمية التطوع تنطلق من الأثر الذي يعكسه في تطوير ورقي المجتمعات لذلك من الواجب توفير كافة الإمكانيات في تفعيل الدور وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.

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