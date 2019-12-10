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ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي رفاييل كروسي بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي رفاييل كروسي بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي رفاييل كروسي بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي رفاييل كروسي بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
http://almnatiq.net/?p=808671

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بالسيد رفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمنى سمو ولي العهد التوفيق للسيد كروسي في مهامه، مجددا سموه التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

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