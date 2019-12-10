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البحرين تأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

البحرين تأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع
http://almnatiq.net/?p=808673
المناطق - الرياض

أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع.

وقال الشيخ خالد بن أحمد في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية البحرينية الرسمي على الإنترنت، إن عدم الجدية من جانب قطر “كان واضحا تماما في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت في الرياض، وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها”.

وبين “أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا”.

وشدد وزير خارجية البحرين على أن “دولنا تتمسك تماما بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من عام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف والالتزام الكامل باتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014.

وتشمل المطالب أيضا “الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

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