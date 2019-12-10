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اليوسفي.. معلومة رائعة عن فاكهة الصحة والجمال

اليوسفي.. معلومة رائعة عن فاكهة الصحة والجمال
http://almnatiq.net/?p=808683
المناطق - الرياض

تؤكد الدراسات أن فاكهة اليوسفي تمتاز بالكثير من الفوائد الصحية والغذائية، فضلا عن مزايا تساعد المرأة بشكل خاص على الاهتمام أكثر بجمالها.

وفي هذا الصدد تقول خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، إن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال، فهو يزخر بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومن ثم يقي من الإصابة بالأمراض المُعدية في الشتاء كالإنفلونزا.

وأضافت ريزه أن فيتامين سي يساعد أيضا على بناء الكولاجين في الجسم، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة.

كما تحتوي فاكهة اليوسفي على بروفيتامين A المعروف باسم البيتا كاروتين، الذي يساعد على تجدد الخلايا.

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