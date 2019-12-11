6 أندية جديدة تلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المناطق - الرياض

لحقت ستة أندية جديدة بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إجراء 8 مباريات اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وحجز فريقا ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، بطاقتي تأهلهما باحتلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي في المجموعة الخامسة، وذلك بعدما فاز الفريق الإنجليزي على مضيفه سالسبورغ النمساوي بهدفين دون رد، واكتسح الفريق الإيطالي ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة.

وانضم بوروسيا دورتموند إلى قائمة المتأهلين بانتزاعه وصافة المجموعة السادسة، بفوزه على سلافيا براغ وخسارة إنتر ميلان أمام ضيفه برشلونة.

وتأهل تشيسلي وفالنسيا من المجموعة الثامنة بفوز الأول على ليل بهدفين نظيفين، وانتصار الثاني على مضيفه أياكس أمستردام بهدف دون رد.

واستفاد ليون من خسارة زينيت بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا، ليخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة السابعة بتعادله 2-2 مع المتصدر لايبزيغ المتأهل سلفا.

وفي انتظار استكمال بقية مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات غدا الأربعاء، وصل عدد الأندية المتأهلة لثمن النهائي حتى الآن إلى 14 فريقا وهي، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، يوفنتوس، برشلونة، لا يبزيغ، إضافة إلى الأندية الستة التي ضمنت تأهلها اليوم.