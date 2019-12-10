أمين منطقة جازان .. ميزانية الدولة تحمل بشائر الخير ومشاريع النماء

أمين منطقة جازان .. ميزانية الدولة تحمل بشائر الخير ومشاريع النماء

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أمين منطقة جازان .. ميزانية الدولة تحمل بشائر الخير ومشاريع النماء

أمين منطقة جازان .. ميزانية الدولة تحمل بشائر الخير ومشاريع النماء
http://almnatiq.net/?p=808708
المناطق - فضه عطيف

قال أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام حملت في ثناياها الكثير من بشائر الخير ومشاريع النماء ، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي لما احتوته من أرقام ضخمة تُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار المشاريع البلدية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تعزز بناء الوطن وتنمية ورفاهية المواطن .

“وأضاف ” إن المتابع للتطورات التنموية التي تحققت في هذا العهد الزاهر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يشعر بالفخر والاعتزاز لما يوليانه حفظهما الله من حرص وإهتمام بالوطن والمواطن من خلال إقرار البرامج والخطط والاستراتيجيات الفاعلة والناجحة .

ورفع ” ابن سعيدان ” بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان على بلادنا المباركة وأن يحفظ قيادتنا من كل مكروه .

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