قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة

قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة

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قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة

قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة
http://almnatiq.net/?p=808711
المناطق - الرياض

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على “تويتر”، أكد فيها استمرار أزمة قطر، وأن الحلول الصادقة والمستدامة ستكون لصالح المنطقة ودولها ككل.

وكتب قرقاش: “أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة”.

وأضاف، أن “غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه”.

وشدد على أن “الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع”.

واستبق قرقاش إعلان وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن تغيب أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني عن قمة الرياض وتكليفه رئيس وزرائه حضورها، ليعلن أن “تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا، أساسه تغليب مصلحة المجلس”.

وعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراج في الأزمة مع قطر، على خلفية كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية.

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