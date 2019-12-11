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5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو

5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو
http://almnatiq.net/?p=808715

أعلنت الشرطة الصومالية، الأربعاء، أن 5 أشخاص، هم 3 مدنيين وشرطيان، قتلوا في هجوم شنه الليلة الماضي 5 إرهابيين على فندق في العاصمة مقديشو.

وقالت الشرطة في بيان إن “قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل (…) عدد القتلى المؤكدين هو 5، هم عنصران من قوات الأمن و3 مدنيين”، إضافة إلى 11 مصابا، جروحهم طفيفة.

وبدأ الهجوم بعد اقتحام 5 مسلحين لفندق سيل، بعد تجاوزهم عناصر الأمن، لتبدأ بعدها “معركة” مع الشرطة ورجال الأمن، استمرت 7 ساعات.

وقالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتشددة، إن مسلحين من الحركة هاجموا فندقا في العاصمة مقديشو، الثلاثاء، قرب مقر إقامة رئيس البلاد.

وأضاف البيان أن المهاجمين الخمسة ينتمون إلى حركة الشباب، وقد قتلوا جميعهم في الهجوم.

وقال مسؤول بالشرطة إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من الفندق القريب من القصر الرئاسي، والذي يعتبر ذا شعبية كبيرة بين السياسيين والمسؤولين.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة في بيان إلى أن مقاتليها “قاموا بالغارة مثل ما هو مخطط لها”.

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