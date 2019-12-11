احدث الأخبار

مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”
أبرز المواد
 هيئة الأرصاد تصدر توقعات فصل شتاء 1441هـ على المملكة
أبرز المواد
 سهم أرامكو مطلوب على 35.2 ريالا في أوامر ما قبل الافتتاح
أبرز المواد
 5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو
أبرز المواد
 قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة
أبرز المواد
 أمين منطقة جازان .. ميزانية الدولة تحمل بشائر الخير ومشاريع النماء
منطقة جازان
 أودت بحياة 6 أشخاص.. تفاصيل معركة استمرت ساعتين قرب نيويورك
أبرز المواد
 لافروف: الاجتماع مع ترامب تناول القضايا الدولية وعلى رأسها الوضع في الخليج
أبرز المواد
 6 أندية جديدة تلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 هجوم انتحاري على أحد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية والرياض
أبرز المواد
 شركة صينية تطرح هاتفا ذكيا بكاميرا “خارقة” مقابل سعر “مغر”
أبرز المواد
مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”

مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”

أبرز المواد
هيئة الأرصاد تصدر توقعات فصل شتاء 1441هـ على المملكة

هيئة الأرصاد تصدر توقعات فصل شتاء 1441هـ على المملكة

أبرز المواد
سهم أرامكو مطلوب على 35.2 ريالا في أوامر ما قبل الافتتاح

سهم أرامكو مطلوب على 35.2 ريالا في أوامر ما قبل الافتتاح

أبرز المواد
5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو

5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو

أبرز المواد

مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”

مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”
http://almnatiq.net/?p=808724
المناطق - وكالات

لقي قياديان من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم مصرعهم في محافظتي صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء، وفق ما ذكرت مصادر وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبد الله ‎هبره، وعددا من مرافقيه، لقوا مصرعهم بغارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجُرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وأوضحت المصادر، أن القعود و4 من مرافقيه قتلوا وأصيب اثنان آخران، إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته الميليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع “الهجمة” و”العذير”.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خلال المواجهات 3 قتلى وعدد من الجرحى وتدمير آليتين، في حين قتل شخص وجرح اثنان آخران من قوات المقاومة.

روابط ذات صلة

هيئة الأرصاد تصدر توقعات فصل شتاء 1441هـ على المملكة

هيئة الأرصاد تصدر توقعات فصل شتاء 1441هـ على المملكة
سهم أرامكو مطلوب على 35.2 ريالا في أوامر ما قبل الافتتاح

سهم أرامكو مطلوب على 35.2 ريالا في أوامر ما قبل الافتتاح
5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو

5 قتلى.. حصيلة هجوم “للشباب” على فندق في مقديشو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*