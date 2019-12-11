مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي في غارات “دقيقة”

المناطق - وكالات

لقي قياديان من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم مصرعهم في محافظتي صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء، وفق ما ذكرت مصادر وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبد الله ‎هبره، وعددا من مرافقيه، لقوا مصرعهم بغارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجُرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وأوضحت المصادر، أن القعود و4 من مرافقيه قتلوا وأصيب اثنان آخران، إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته الميليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع “الهجمة” و”العذير”.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خلال المواجهات 3 قتلى وعدد من الجرحى وتدمير آليتين، في حين قتل شخص وجرح اثنان آخران من قوات المقاومة.