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شرطة منطقة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة

شرطة منطقة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة

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شرطة منطقة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة

شرطة منطقة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة
http://almnatiq.net/?p=808727
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص أردني واثنان من الجنسية المصرية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة، وضبط بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100,000 ريال، حيث تم إيقافهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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